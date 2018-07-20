سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من برقيات التهنئة بمناسبة نجاح حفيدة سموه بتنفيذ أول طلعة جوية المنامة في 20 يوليو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه عدداً من برقيات التهاني والتبريكات من كبار المسئولين والمواطنين في المملكة وذلك بمناسبة الإنجاز التاريخي والكبير الذي حققته حفيدة سموه الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة بإقلاعها بنجاح في أول طلعة جوية بطائرة مقاتلة من قاعدة الشيخ عيسى الجوية وبما أظهرت خلال تحليقها من تمكن وعزيمة وثقة، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ سمو رئيس الوزراء وأن يمتعه بوافر الصحة والسعادة ويسدد خطاه لما فيه خير وصلاح مملكة البحرين.



وقد تلقى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقيات تهنئة من كل من:



السفير خليل يعقوب الخياط الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.

الدكتور محمد علي بهزاد الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني.

البروفيسور سمير العتوم رئيس الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة البحرين.

السيد وائل علي عبدالله سيار الرئيس التنفيذي لوكالة سيار التجارية.

السيد سلمان الصديقي.

مجلس إدارة نادي دار كليب.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1025 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/20 - 31 : 01 PM