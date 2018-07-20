وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل للتوعية بحظر العمل وقت الظهيرة المنامة في 20 يوليو / بنا / في إطار جهودها المكثفة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية بمواقع العمل، خاصة ما يتعلق منها بتطبيق القرار الوزاري بشأن حظر العمل وقت الظهيرة، خلال شهري يوليو وأغسطس، أقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع سفارات دول العمالة الوافدة في مملكة البحرين وهي الهند، باكستان، الفلبين، بنغلاديش، والنيبال، ورشة عمل بعنوان "صيف صحي وآمن" للتوعية بمضامين وأهمية الالتزام بالقرار، وذلك بمقر نادي الكيراليين البحرين بمنطقة السقية، وبمشاركة عدد كبير من عمال ومشرفي السلامة في القطاعات المعنية بالقرار.



وتم خلال الفعالية إلقاء الضوء حول ضرورة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس، ومنافع ذلك على صحة وسلامة العمال في مواقع العمل المكشوفة وأهمية تأمين بيئة العمل السليمة لحمايتهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية.



وأكد مدير أدارة التفتيش والسلامة المهنية، بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد جعفر الحايكي، على حرص الوزارة على التطبيق الأمثل القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، وذلك لترسيخ المضامين الإنسانية العالية في سوق العمل، والتزامها بمبادئ حقوق الانسان، ومنها حقوق العمال والمحافظة على حياتهم، وذلك بتوفير بيئة العمل السليمة والصحية والآمنة، لافتاً الى التجاوب الإيجابي من قبل أصحاب العمل والعمال خلال السنوات الماضية والتي تجاوزت فيها نسبة الالتزام بتنفيذ القرار الـ 98%.



كما تم تقديم عروض عن أمراض الصيف وكيفية الوقاية منها من قبل قسم السلامة المهنية وإدارة تعزيز الصحة وبعدها تم تكريم الشركات الراعية والمساهمة في الفعالية.



تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الورش والفعاليات التثقيفية التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مواقع العمل للتعريف بأهداف قرار حظر العمل وقت الظهيرة وأهميته وآليات تطبيقه، وكذلك التعريف بأمراض الصيف المهنية وطرق الوقاية منها.





ع إ ح/م.ح.



بنا 0945 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/07/20 - 53 : 12 PM