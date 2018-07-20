متحدثة البيت الأبيض: ترامب سيدعو بوتين إلى زيارة واشنطن في الخريف المقبل واشنطن في 20 يوليو / بنا / أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى زيارة واشنطن في الخريف المقبل.



وقالت ساندرز في تصريح لها بهذا الخصوص إن المناقشات حول هذه الزيارة دائرة بالفعل.



وجدير بالذكر أن الزعيمين كانا قدا عقد قمة ثنائية في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم الاثنين الماضي.



ولم يصدر عن الكرملين الروسي حتى الآن أي تعقيب حول أنباء عقد اجتماع ثان بين بوتين وترامب في واشنطن.







م.ح.



بنا 0826 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/20 - 40 : 11 AM