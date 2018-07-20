حكم جديد بالسجن 8 سنوات على الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك كون هيه سيول في 20 يوليو / بنا / أصدرت محكمة في سيول اليوم حكما جديدا بالسجن 8 سنوات بحق الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك كون هيه بشأن تهم فساد أخري خلال فترة توليها منصبها الرئاسي.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء أن المحكمة قضت أيضا بتغريم بارك ما يقرب من 3 ملايين دولار.



وسبق للمحكمة أن قضت بأحكام بالسجن لمدة 24 عاما سارية حاليا بحق بارك كون هيه التي أصبحت أول رئيسة تعزل من منصبها في كوريا الجنوبية على خلفية قضايا فساد.







م.ح.



بنا 0804 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/20 - 26 : 11 AM