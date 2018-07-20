وزير التربية يؤكد أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس التطوير المنامة في 20 يوليو / بنا / أكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس التطوير الذي ينشده الوطن في شتى المجالات التنموية.



جاء ذلك لدى استقباله بديوان الوزارة بمدينة عيسى عددًا من حملة الدكتوراه والماجستير والباحثين من تخصصات متنوعة، والذين قاموا بإهداء الوزير نسخًا من رسائلهم وكتبهم، وقدموا شرحًا عن الشهادات التي حصلوا عليها ونتائج الأبحاث التي قاموا بها.

وأعرب الوزير عن شكره للباحثين على الجهود المثمرة التي بذلوها للحصول على هذه المؤهلات العلمية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.



ع إ ح/م.ح.



بنا 0708 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/07/20 - 21 : 10 AM