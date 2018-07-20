جلالة الملك المفدى يهنئ ملك البلجيكيين بذكرى اليوم الوطني لبلاده المنامة في 20 يوليو / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة الى جلالة الملك لويس فيليب ملك البلجيكيين وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة بلجيكا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.



مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو.





ع إ ح/م.ح.



بنا 0628 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/07/20 - 33 : 09 AM