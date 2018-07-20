قائد القيادة المركزية الأميركية: لا تغيير في السياسة الأميركية إزاء سوريا بعد قمة هلسنكي واشنطن في 20 يوليو / بنا / أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل عدم حدوث تغيير في السياسة الأميركية إزاء سوريا.



ونقلت اذاعة "سوا" عن فوتيل قوله في تصريحات له في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون": "لم تصدر لي حتى الآن توجيهات جديدة نتيجة مباحثات هلسنكي" بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف: "بالنسبة لنا الآن، تسير الأمور بشكل مستقر. لم نتلق أية تعليمات أخرى غير تلك التي نعمل بموجبها في الوقت الراهن".



وكان ترامب وبوتين قد ناقشا المسألة السورية خلال قمتهما الأخيرة.







م.ح.



بنا 0618 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/07/20 - 28 : 09 AM