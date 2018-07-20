الولايات المتحدة تمدد "الحماية المؤقتة" لحوالي 500 صومالي على أراضيها واشنطن في 20 يوليو / بنا / أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية السماح لحوالي 500 صومالي بالبقاء داخل الولايات المتحدة لمدة 18 شهراً على الأقل بسبب العنف في بلادهم.



وأفادت في بيان لها بهذا الخصوص أوردته اذاعة "سوا" انه بموجب هذا القرار، يمكن للصوماليين المشمولين في برنامج "وضع الحماية المؤقتة" التقدم بطلب تمديد هذا الوضع حتى 17 مارس 2020.





وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها أخذت في الاعتبار استمرار النزاع المسلح في الصومال.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مددت مؤخرا "وضع الحماية المؤقتة" لنحو 1300 يمني لأسباب مشابهة.



ويسمح هذا الوضع القانوني للمستفيدين بالعمل خلال تواجدهم في الولايات المتحدة.



وتراجع الإدارة الأميركية جميع برامج "وضع الحماية المؤقتة" المخصصة غالبا للأجانب العالقين على الأراضي الأميركية بسبب الكوارث الطبيعية أو الحروب في بلادهم.







م.ح.



بنا 0732 جمت 20/07/2018







عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/20 - 47 : 10 AM