مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 20 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



جلالة الملك المفدى يبعث برقية تهنئة لرئيس جمهورية كولمبيا.



جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين.



سمو رئيس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.



سمو ولي العهد يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.



سمو ولي العهد يؤكد على دور قطاع الاتصالات كإحدى المقومات لتعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية.



تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء..بلدية الشمالية تطلق مبادرة (يوم العميل) للتواصل مع المواطنين.



من ضمنها 6188 بلاغاً تمت معالجتها خلال ساعة.. (الأشغال): 6303 بلاغات بقطاع الصرف.



بدءا من يوم الأحد..طرح مجموعة جديدة من أرقام لوحات السيارات الخاصة للبيع بأسعار ثابتة.



فريق العمل البحريني البريطاني يعقد اجتماعا في لندن برئاسة وزير الخارجية.



وزير الخارجية يجتمع مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة.



الوزير محمد المطوع يجتمع مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).



وزير التربية يبحث مع الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الاستعدادات النهائية لافتتاح كلية (فاتيل البحرين).



(صندوق الزكاة والصدقات) يتلقى تبرعاً من بنك البركة دعماً لمشروع سهم الغارمين (2)



وزير الداخلية يبحث مع مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الإجراءات وبوابات الرسوم في الجانبين.



القائد العام يزور السفارة اليمنية الشقيقة ويقدم واجب العزاء في استشهاد الملحق العسكري اليمني.‎



القائد العام يقوم بزيارة تفقدية لعدد من وحدات قوة دفاع البحرين.‎



وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي برئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار.



على هامش مشاركة البحرين في المنتدى السياسي في نيويورك ... الوزير المطوع يجتمع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية‎.



لدى مشاركته في الحلقة النقاشية (معاً من أجل مدن شاملة ومستوطنات بشرية آمنة) بنيويورك.. الحمر: مدن البحرين الجديدة تتوافق كلياً مع الهدف الحادي عشر لأهداف التنمية المستدامة.

اللجنة التنسيقية للتعليم العالي وقطاع الصناعة تبحث التعاون في البحث العلمي.



رئيس هيئة السياحة يفتتح فندق (بارك ريجيس لوتس) رسميًا في الجفير.



15.7 مـلـيون ديـنار صـافـي أربـاح مــساهـمي مـجموعة بتلكو.



أكثر من 33 مليون دينار صادرات المعادن الثمينة واللؤلؤ في النصف الأول.



البحـريـــن تســتـضـيــف فــعـالــيـات مــؤتـمــر (سمارتسِك) سبتمبر القادم.



تقرير يكشف مهام أخطر محطة للمخابرات الإيرانية في أوروبا.



الجامعة العربية تدين «قانون القومية اليهودية» وتصفه بـ«العنصري».









خ.أ



بنا 0137 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/20 - 43 : 04 AM