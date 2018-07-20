الطقس في البحرين: غبار خفيف أحيانا مع بعض السحب المنامة في 20 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الجمعة في مملكة البحرين غبار خفيف أحيانا مع بعض السحب، وحار خلال النهار.



الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية غربية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 43 م الصغرى 31 م.



الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 15%.



شروق الشمس 04:57 صباحا... وغروبها 06:31 مساءا









خ.أ



بنا 0132 جمت 20/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/20 - 42 : 04 AM