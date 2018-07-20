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الطقس في البحرين: غبار خفيف أحيانا مع بعض السحب
2018/07/20 - 42 : 04 AM
المنامة في 20 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الجمعة في مملكة البحرين غبار خفيف أحيانا مع بعض السحب، وحار خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية غربية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 43 م الصغرى 31 م.

الرطوبة النسبية العظمى 75 % الصغرى 15%.

شروق الشمس 04:57 صباحا... وغروبها 06:31 مساءا




خ.أ

بنا 0132 جمت 20/07/2018


عدد القراءات : 8         اخر تحديث : 2018/07/20 - 42 : 04 AM
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