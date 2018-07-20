الرئاسة الفلسطينية تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون (الدولة القومية اليهودية) رام الله في 20 يوليو/بنا/ أدانت الرئاسة الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون (الدولة القومية اليهودية) واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، معتبرة بأنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال الاسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية.



وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها اليوم "أن إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، ولن يثني الشعب الفلسطيني عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة".



وأكدت الرئاسة "أن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وسنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس".





خ.أ



بنا 2313 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/20 - 27 : 02 AM