سمو ولي العهد يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده المنامة في 20 يوليو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سمو ولي العهد عن بالغ تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران، راجيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.



كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله، ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه أحر تعازيه ومواساته بوفاة الفقيدة الراحلة.



ح ب/خ.أ



بنا 2245 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/20 - 54 : 01 AM