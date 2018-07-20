سمو رئيس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده المنامة في 20 يوليو/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن أحر تعازيه وصادق مواساته، بوفاة والدة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ببرقية تعزية ومواساة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيدة الراحلة.



ح ب/خ.أ



بنا 2243 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/20 - 53 : 01 AM