جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين

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2018/07/20 - 46 : 01 AM
المنامة في 20 يوليو/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه برقية تعزية و مواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه و مواساته، في وفاة والدة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و رضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.
ح ب/خ.أ
بنا 2242 جمت 19/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/20 - 46 : 01 AM