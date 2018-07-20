جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين المنامة في 20 يوليو/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله و رعاه برقية تعزية و مواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه و مواساته، في وفاة والدة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة نجران، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و رضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.





ح ب/خ.أ



بنا 2242 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/20 - 46 : 01 AM