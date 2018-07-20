الاتحاد الأوروبي يطالب الدول الأعضاء بالاستعداد لتحمل "اضطرابات" الخروج البريطاني بروكسل في 19 يوليو/بنا/ دعت المفوضية الأوروبية مساء اليوم الخميس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لزيادة الاستعدادات من أجل مواجهة جميع النتائج التي قد تنتج عن مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، مع وجود مخاوف متزايدة من إمكانية حصول الخروج دون "التوصل إلى اتفاق".



وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أكدت المتحدثة باسم المفوضية، مينا أندريفا "أن الانسحاب من شأنه أن يحدث اضطرابات سواء جرى التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا أم لا"، وقالت : "فيما يتعلق باحتمال عدم التوصل إلى اتفاق... أعتقد أن ما هو واضح، بعد الاتصالات التي جرت اليوم هو أننا نريد أن نستعد لجميع النتائج".



هذه التصريحات تأتي بعد أن عقد دومينيك راب، الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أولى مباحثاته مع ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الخميس.



وفي هذه الاثناء توقع صندوق النقد الدولي اليوم الخميس "أن دول الاتحاد الأوروبي ستعاني أضرارا طويلة الأجل، تعادل نحو 1.5% من الناتج الاقتصادي السنوي إذا غادرت بريطانيا التكتل العام القادم بدون اتفاقية للتجارة الحرة".



وستبلغ كلفة الخسارة الاقتصادية التي سيتكبدها الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل إلى اتفاق نحو 250 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي لحجم اقتصاد الاتحاد بدون بريطانيا هذا العام. وقال صندوق النقد "قوة التكامل بين منطقة اليورو والمملكة المتحدة تعني أنه لن يكون هناك فائزون في خروج بريطانيا من الاتحاد".



فمن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ولم تتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حتى الآن إلى توافق داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه حول نوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي.



خ.أ



بنا 2121 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/07/20 - 33 : 12 AM