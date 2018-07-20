الرئيس المصري يؤكد في مؤتمر صحفي بالخرطوم دعم مصر لجهود ارساء الامن والاستقرار بالمنطقة الخرطوم في 19 يوليو / بنا / قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن زيارته إلى السودان تأتي في إطار سياسة ثابتة وواضحة وللتنسيق بين البلدين في كل المجالات.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الرئيس السوداني عمر البشير، في العاصمة السودانية الخرطوم، لا احد يستطيع مهما حاول حصر ما يربط بين البلدين في كل المجالات.



و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الكامل لكل الجهود من أجل العمل على أمن واستقرار المنطقة باعتباره جزء أساسيا من ثوابت مصر .



وأضاف الرئيس السيسي : " أقول لجنوب السودان أننا سنعمل سويا ومع أصدقائنا في المنطقة حتي ينعم شعب جنوب السودان بالاستقرار ".



وأكد الرئيس السيسي، سنعمل مع السودان علي تحقيق المصالح المشتركة.



وأضاف " من بين كل الزيارات الخارجية التي أقوم بها تحظى زيارتي للسودان مكانة خاصة وأولوية متقدمة ومتميزة ليس بالنسبة لي، ولكن لكل مسئول مصري يزور هذا البلد العزيز، وكذلك لكل مواطن مصري يحظى بالتواجد على أرض السودان العزيز".



من جانبه أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان تأتي في إطار التواصل المستمر الذي بدأه الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة وحرصه على توطيد العلاقات بين البلدين .



وأضاف أن العلاقات المصرية السودانية تربطهما عدة عوامل منها الجغرافية والتاريخ المشترك والثقافة والعلاقات الأسرية الممتدة ووادي النيل وكذلك نهر النيل .







ع ذ



بنا 2042 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/20 - 16 : 12 AM