وفاة 14 شخصا في طوكيو هذا الشهر بسبب تعرضهم لضربة حر طوكيو في 19 يوليو / بنا / أدت درجات الحرارة المرتفعة جدا هذا الصيف إلى وفاة 14 شخصا على الأقل في طوكيو منذ بداية شهر يوليو/تموز.



وافادت تقارير اوردها موقع هيئة الاذاعة والتلفزيون الياباني أن الكثيرين ممن تعرضوا لضربات الحر لم يستخدموا مكيفات الهواء.



و قالت شرطة طوكيو والأطباء الشرعيون إن 14 شخصا في الخمسينيات إلى التسعينيات من العمر، توفوا في طوكيو هذا الشهر بسبب ما يعتقد أنها ضربة حر.



وأحد الضحايا كان رجلا في الخمسينيات من عمره عثر عليه أحد أفراد أسرته عندما كان يزوره فاقدا للوعي في شقته في حي إيدوغاوا يوم الثلاثاء. وتم تأكيد وفاته بعد وقت قصير.





ع ذ



بنا 2004 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/07/19 - 11 : 11 PM