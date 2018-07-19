المجتمع المدني الإيطالي يعتصم أمام مقر الداخلية ضد موت المهاجرين بحراً روما في 19 يوليو / بنا / أعلن المجتمع المدني الإيطالي عن إقامة اعتصام سلمي أمام مقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي)، احتجاجا على موت المهاجرين في عرض البحر.



ونقلت وكالة الانباء الايطالية " آكي " عن معدّو الحدث، قولهم قبل انطلاق الاعتصام إن "الإعتصام سيكون بدون أعلام أو رموز، وسيبدأ عند الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، أمام الوزارة، بعد أن قام أمس بالتظاهر في المكان نفسه، مائة شخص، أيديهم مصبوغة باللون الأحمر".



وخلص المعدّون الى القول إن "مكان انطلاق التظاهرة سيكون أمام دار أوبرا روما، للتحرك نحو مقر الوزارة".



ع ذ



بنا 1939 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/19 - 43 : 10 PM