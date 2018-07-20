تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء .. بلدية الشمالية تطلق مبادرة "يوم العميل" للتواصل مع المواطنين المنامة في 19 يوليو/ بنا /أعلنت المهندسة لمياء الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عن إطلاق مبادرة "يوم العميل" الرامية لتعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين.



وقالت أن اطلاق هذه المبادرة يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالتواصل مع المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم.

وأوضحت المهندسة الفضالة أنها خصصت يوم الأربعاء من كل أسبوع للتواصل مع المواطنين والعموم وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحاً واكدت على أن هذه المبادرة تأتي تحقيقا لرؤية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الرامية إلى الاستثمار في المواطنين من خلال فتح قنوات التواصل المختلفة معهم بما يعزز من مستويات رضاهم عن الخدمات البلدية.



واضافت ان الغرض من إطلاق مبادرة "يوم العميل" هو إتاحة الفرصة لكل مواطن بالتواصل المباشر مع المدير العام في كل ما يخص الامور البلدية المقدمة في نطاق المحافظة، والاستماع الى المقترحات والملاحظات كوسيلة مضافة من وسائل التواصل مبينة أنها خصصت فريق عمل لمتابعة ملاحظات المواطنين والمقيمين التي يتم استلامها والتعامل معها كمنطلق مهم لعملية التطوير المستدام.



ودعت الى طرح أية مواضيع خلال اللقاء الاسبوعي، والتي لا تنحصر في الشكاوي بل تتعدى الى ملاحظات المواطنين على برامج وخدمات البلدية وآرائهم حول تطويرها حيث أن المواطن هو العنصر الرئيسي المستهدف في هذه الخدمات.



وأشارت إلى ان العمل البلدي باعتباره أحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، هو ركيزة اساسية من ركائز التنمية الشاملة المستدامة، مؤكدة حرصها على التعاون مع المجلس البلدي والعمل على تطوير الأداء والارتقاء به بصورة مستمرة.



ح ب/س.ي



بنا 1907 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/19 - 38 : 10 PM