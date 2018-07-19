الرئيس الصيني يبدأ زيارة رسمية الى الامارات تستغرق ثلاثة ايام

أبوظبي في 19 يوليو / بنا / وصل إلى دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الخميس الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة تستمر ثلاثة أيام ترافقه حرمه السيدة الاولى بينغ ليوان.



وكان في استقبال الرئيس الصيني والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية حول ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات تاريخية متميزة والتي تشهد نماء وتطورا مستمرين ..مشيرين الى ما يميز العلاقات الثنائية من تنوع ومتانة على الصعد كافة.



وأشار سموهما الى الدور المهم الذي تقوم به الصين في الملفات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية وركائز التفاهم والتنسيق والتشاور مع دولة الإمارات بما يخدم الأمن والسلام والتنمية في المنطقة والعالم.



وقال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ التاريخية إلى دولة الإمارات، تؤسس لمرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين الدولتين على مدار عقود بركائز راسخة تقوم على المصالح المشتركة والتفاهم الكامل والاحترام المتبادل.



ونوه بالعلاقات الاقتصادية القوية والتبادلات التجارية المزدهرة بين الدولتين ..مشيرا سموه إلى أن تجارة الإمارات مع الصين مثَّلت نحو ربع إجمالي حجم التجارة العربية الصينية خلال العام 2017 والتي بلغت ما يقارب 200 مليار درهم، فضلاً عن الحركة السياحية النشطة التي زار معها أكثر من مليون صيني دولة الإمارات خلال العام الماضي فقط مؤكدا سموه أن التعاون الاقتصادي يمتد ليشمل العديد من القطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتطورة.



واشاد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتوافق الصيني الإماراتي حول العديد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي بادرت الإمارات إلى ترسيخها منذ عقود كأول دولة خليجية تقيم علاقات استراتيجية مع الصين فيما أعرب سموه عن ثقته في أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس بينغ إلى دولة الإمارات سيكون لها أثرها الواضح في إعطاء دفعة قوية لعلاقات البلدين نحو مستويات أرقى من التنسيق والتعاون البنّاء في شتى المجالات.



من ناحيته أعرب الرئيس الصيني في كلمة له لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي عن تطلعه إلى لقاء سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقادة دولة الإمارات لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين معبرا عن ثقته بأن هذه الزيارة ستحقق نجاحا تاما وتعزز الصداقة بين البلدين والشعبين بفضل الجهود المشتركة من الجانبين.



واحتفت دولة الإمارات بوصول فخامة الرئيس الصيني بمراسم خاصة فقد رافقت طائرته منذ دخولها أجواء الدولة "12" طائرة حربية اماراتية من طرازي "اف 16" و"ميراج" تحية وترحيبا بضيف الامارات فيما أضاءت سماء العاصمة لدى وصوله مقر إقامته العروض النارية ابتهاجا بهذه الزيارة وتزينت معالم البلاد وشوارعها بأعلام البلدين وألوانها إضافة إلى العديد من مظاهر الاهتمام والترحيب الذي تحظى به الزيارة.







س.ي



بنا 1808 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/19 - 37 : 09 PM