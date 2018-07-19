الحكومة الاردنية برئاسة عمر الرزاز تفوز بثقة مجلس النواب عمان في 19 يوليو/بنا/ فازت حكومة رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز بثقة مجلس النواب بعد حصولها على ثقة ( 79 ) نائبا فيما حجب الثقة عنها (42 ) نائبا وامتنع عن التصويت نائبان، وغاب ستة نواب في جلسة عقدها المجلس اليوم الخميس بحضور الدكتور الرزاز وهيئة الوزارة.







وكان المجلس استمع الى رد رئيس الوزراء على مداخلات أعضاء مجلس النواب حول البيان الوزاري بعد مناقشات استمرت خمسة ايام تحدث خلالها 120 نائبا.



س.ي



بنا 1751 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/19 - 34 : 09 PM