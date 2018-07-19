من ضمنها 6188 بلاغاً تمت معالجتها خلال ساعة .. (الأشغال): 6303 بلاغات بقطاع الصرف المنامة في 19 يوليه/ بنا / صرح مدير ادارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس شوقي المنديل أن عدد البلاغات التي وردت إلى مركز تلقي البلاغات والشكاوى على الرقم 80001810 بلغت 6303 بلاغات خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين وصل عدد البلاغات التي تمت الاستجابة لها ومعالجتها خلال ساعة او اقل من تقديم البلاغ 6188 بلاغاً.



وقال المنديل ان البلاغات التي ترد الى مركز الاتصالات بالوزارة يتم تلقيها من قبل 6 موظفين في المركز لأخذ البيانات والتفاصيل كاملة وبالتالي يتم تحويلها الى طاقم الصرف الصحي الذي يجوب مناطق مملكة البحرين بشكل يومي لمعالجة حالات الطوارئ التي ترد المركز والمتعلقة بشبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار.



وأضاف مدير ادارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي أن محافظة العاصمة هي من اعلى المناطق التي ترد منها البلاغات، حيث بلغت خلال النصف الاول 2336 بلاغاً تم معالجة 2178 بلاغاً منها خلال ساعة او اقل، وتليها المحافظة الجنوبية بـ 1779 بلاغاً وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة خلال ساعة او اقل لـ 1752 بلاغا اما في محافظة المحرق فقد تم الانتهاء من معالجة 1338 بلاغا خلال ساعة او اقل من أصل 1365 بلاغ، واخيراً جاءت المحافظة الشمالية في عدد البلاغات الواردة منها، حيث بلغت 823 بلاغاً تم الاستجابة لـ 806 منها خلال ساعة او اقل من تلقي البلاغ.



وترجع اسباب ارتفاع عدد البلاغات في محافظة العاصمة الى كثرة المطاعم الموجودة فيها التي تقوم برمي مخلفات الطعام في مغاسل المياه مما يؤدي لحدوث انسدادات يسفر عنها الكثير من المشاكل المرتبطة بفيضان مياه الصرف الصحي وحدوث طفح في مياه المجاري، كما ان سكب المواد الدهنية في شبكة الصرف الصحي يؤدي إلى اضرار بنظام الصرف الصحي كانسداد خطوط الشبكة، وهذا ينطبق ايضا على وجود الكراجات التي تستخدم زيوت التشحيم مما يتسبب في رميها في شبكات الصرف الصحي الى تراكمها أو التصاقها نتيجة تحولها من مواد سائلة إلى مواد صلبة ومع مرور الوقت يؤدي ذلك إلى انسداد الشبكات نهائياً.



وأكد المهندس شوقي المنديل ان الوزارة تعمل جاهدة على تقديم كافة خدماتها وبأعلى جودة للمواطنين والمقيمين، وتعمل على التنسيق مع وزارة الصحة والمجالس البلدية من خلال تفتيش المطاعم والمحلات التجارية والكراجات، لإيجاد قرار يُلزم المطاعم والمحلات التجارية والكراجات بتركيب أجهزة أو مرشحات للدهون والزيوت المستخدمة بمصارف المياه وذلك تلافياً لمشكلات انسداد وطفح مياه الصرف الصحي في شبكات التصريف وخصوصاً في المناطق السكنية التي توسعت الشوارع التجارية فيها، الى جانب وجود توجه لتنسيق دائم بين وزارة الأشغال ووزارة الصحة وإدارة السجل التجاري والمجالس البلدية لمحاسبة المحلات المخالفة، من خلال فرض غرامات مالية تدريجية قد تصل إلى غلق المحل في حال عدم الالتزام، مع إيقاف تجديد السجل التجاري في حال عدم الالتزام بتصحيح المخالفة.



وحث مدير ادارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي على استخدام وتفعيل خدمة شكاوى الصرف الصحي عبر بوابة الحكومة الالكترونية www.bahrain.bh وموقع الوزارة www.works.gov.bh لما توفره من وقت وفي أي مكان بطريقة سهلة وميسرة، كما يمكن للمواطنين والمقيمين استخدام خدمة عرض خدمات الوزارة على الهاتف النقال works.gov.bh، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تسهيل تعامل المستخدمين مع الموقع الإلكتروني، ممّا يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتوفير معلومات شاملة ودقيقة للمواطنين والعملاء بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.





ع.ر/س.ي



بنا 1741 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/19 - 13 : 09 PM