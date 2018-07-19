بدءا من يوم الأحد..طرح مجموعة جديدة من أرقام لوحات السيارات الخاصة للبيع بأسعار ثابتة المنامة في 19 يوليو/ بنا / تطرح شركة "مزاد" بالتعاون مع الشركة "العربية للمزادات" مجموعة من فئة الأرقام الجديدة للوحات السيارات الخاصة للبيع بأسعار ثابتة وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢ يوليو عند الساعة الرابعة مساء ويستمر طرحها حتى نفاد الكمية وستكون متاحة للراغبين في اقتنائها عبر الموقع الإلكتروني للعربية للمزادات http://www.arabian.auction/ أو التطبيق الخاص عبر الهواتف النقالة: Arabian Auction .



ويأتي هذا العرض مواصلة لنشاط شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات في طرح الأرقام الجديدة للوحات السيارات الخاصة المصنفة كمميزة وشبه مميزة للبيع واتاحة الفرصة امام الجميع لاقتنائها .



وعلى الراغبين في اقتناء هذه الفئات من الأرقام التسجيل على الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص على الهواتف النقالة وسيتم اصدار شهادة ملكية للمشتري بعد سداد المبلغ.







ع.ر/س.ي



بنا 1640 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/07/19 - 52 : 08 PM