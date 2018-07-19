الجيش اليمني يحرر عدة سلاسل جبلية مطلة على مركز مديرية باقم بصعدة عدن في 19 يوليو/بنا/ أعلن الجيش اليمني اليوم الخميس تحرير عدة سلاسل جبلية مطلة على مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة "معقل مليشيا الحوثي الانقلابية" شمال اليمن.





ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي قوله إن قوات اللواء شارفت على الوصول إلى مركز مديرية باقم بعد تمكنها من السيطرة على سلسلة جبال العبد والوسط وقرية مزهر ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش الوطني الاسبوع الجاري.



ولفت الحارثي إلى أن قوات الجيش قطعت خط امداد الميليشيات بين قرية مزهر ومركز المديرية إلى جانب السيطرة على السد المائي لمديرية باقم والذي يقدر طوله بأكثر من ٣٥٠ مترا، مؤكداً أن العملية العسكرية انطلقت بمشاركة مباشرة من القوات المشتركة ودعم وإسناد جوي ولوجستي من قوات التحالف العربي وما تزال مستمرة وتحقق أهدافها بشكل متواصل.



س.ي



بنا 1555 جمت 19/07/2018



عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/07/19 - 05 : 07 PM