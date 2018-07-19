مقتل بطل التزلج على الجليد الكازاخستاني صاحب برونزية أولمبياد سوتشي طعنا موسكو في 19 يوليو / بنا / لقي بطل التزلج على الجليد الكازاخستاني دينيس تين حتفه متأثرا بجروح بالغة بعدما طعنه شخصان مجهولان بسكين في مدينة ألماتي الكازاخستانية اليوم الخميس.



ونقل موقع روسيا اليوم عن الشرطة المحلية أن الحادثة بدأت بعدما لاحظ تين شخصين يقومان بمحاولة سرقة مرايا سيارته، فتقدم إليهما ليمنعهما قبل أن ينشب عراك بينهما، وجه خلاله المجهولان عدة طعنات قاتلة للبطل الأولمبي، ولم تفلح المساعي بإنقاذ تين الذي فارق الحياة نتيجة كمية الدم الكبيرة التي فقدها جسمه.



وتين حاصل على الكثير من الألقاب والميداليات، أهمها فضية بطولة العالم عام 2013، وبرونزية أولمبياد سوتشي عام 2014، وبرونزية بطولة العالم عام 2015.



ع ذ



بنا 1454 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/07/19 - 29 : 06 PM