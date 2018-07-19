فريق العمل البحريني البريطاني يعقد اجتماعا في لندن برئاسة وزير الخارجية لندن في 19 يوليو/ بنا / عقد فريق العمل البحريني البريطاني المشترك اجتماعا، اليوم، برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، وسعادة السيد أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة وذلك بمقر وزارة الخارجية البريطانية.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطور العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وخاصة في مجالات الأمن ومحاربة الإرهاب ، التعاون العسكري ، المواصلات والاتصالات والطيران ، الطاقة، الصناعة والتجارة، التربية والعلوم والابتكار، حقوق الإنسان ، مكافحة الاتجار بالأشخاص، البيئة ، والفضاء واستثمار كافة الفرص المتاحة للمضي قدما بتلك العلاقات ومواصلة التنسيق المشترك والفعال حيال مختلف القضايا وفي كافة المناسبات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين ويسهم في دعم مساعي وجهود التوصل لحلول سلمية لقضايا ومشكلات المنطقة وإرساء الأمن والسلم والاستقرار في العالم أجمع.



وشدد الجانبان على أهمية اجتماع فريق العمل البحريني البريطاني المشترك في دفع وتطوير العمل المشترك بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين ويؤدي إلى المزيد من التقارب بينهما.



كما تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى بشأن أهم التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .



وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين ووزارة الدولة للبيئة والغذاء والشؤون القروية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا ممثلة بمركز البيئة ومصائد الأسماك وعلوم تربية الأحياء المائية.



وحضر الاجتماع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام، وعدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الرسمية وغيرها بمملكة البحرين.



ح ب/س.ي



بنا 1420 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 72 اخر تحديث : 2018/07/19 - 42 : 05 PM