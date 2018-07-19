وزير الخارجية يجتمع مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة لندن في 19 يوليو/ بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع سعادة السيد أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة الصديقة.



وخلال الاجتماع، أشاد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مؤكدا معاليه اعتزاز مملكة البحرين بتلك العلاقات التي تستند إلى أسس قوية من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والتنسيق المشترك وتطلع مملكة البحرين الدائم إلى فتح آفاق أرحب للتعاون مع المملكة المتحدة الصديقة في شتى المجالات، مشيرا إلى أهمية مواصلة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين تحقيقا لهذه الأهداف المشتركة للبلدين الصديقين.



وأثنى معالي وزير الخارجية على الدور المهم الذي تقوم به المملكة المتحدة في التصدي للإرهاب بكافة صوره، مؤكدا أن افتتاح منشأة الإسناد البحري البريطاني في مملكة البحرين يعكس التزام المملكة المتحدة تجاه مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام، مشددا معاليه على أهمية استمرار التعاون بين الشركاء الدوليين لحماية الاستقرار والأمن وتوفير بيئة أكثر أمانا للجميع.



من جانبه، أكد سعادة السيد أليستر بيرت حرص المملكة المتحدة على تطوير العلاقات التاريخية القوية مع مملكة البحرين على المستويات كافة بما يعزز من مصالح البلدين والشعبين الصديقين، منوها بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في مختلف المجالات، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار .



وقد تم خلال الاجتماع بحث اهم قضايا المنطقة وتبادل وجهات النظر حولها .



ح ب/س.ي



بنا 1418 جمت 19/07/2018





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