طائرة اسرائيلية من دون طيار تقتل فلسطينيا وتصيب 3 اخرين شرق رفح رفح في 19 يوليو/بنا/ استشهد مواطن فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح أحدهم وصفت جروحه بالخطيرة اليوم الخميس في قصف اسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مستشفى غزة الأوروبي أن شهيدا و3 جرحى وصلوا إلى المستشفى عقب استهدافهم بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية من دون طيار شرق مدينة رفح.



وأكد أن الجرحى أصيبوا بشظايا في أنحاء الجسم، بينما وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.



وتستهدف قوات الاحتلال بشكل يومي الفلسطينيين على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع بحجة إطلاقهم بالونات وطائرات ورقية.



س.ي



بنا 1350 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/19 - 59 : 04 PM