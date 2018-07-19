وزير التربية يبحث مع الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الاستعدادات النهائية لافتتاح كلية "فاتيل البحرين" المنامة في 19 يوليو / بنا / استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث بحث معه استعدادات الهيئة النهائية لافتتاح كلية "فاتيل البحرين" خلال شهر أكتوبر المقبل، والتي ستستضيف برنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية، الذي يمثل أحد برامج مجموعة "فاتيل" الفرنسية.

وأكد الوزير النعيمي تشجيع مجلس التعليم العالي للاستثمار في هذا القطاع التعليمي الحيوي، مع الحرص على استحداث التخصصات الملبية لمتطلبات سوق العمل، وتعزيز التعاون في هذا المجال مع مؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة وغيرها من بيوت الخبرة ذات الاختصاص، متطلعا إلى أن تشكل كلية "فاتيل البحرين" إضافة نوعية لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، ومشيدا بجهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض في إنشاء هذه الكلية.



حضر المقابل السيد جيسوس فلوريدو المستشار بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والدكتورة منى البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وعدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.



ن.ف/ع ع



بنا 1223 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/19 - 49 : 03 PM