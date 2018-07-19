ياسمين جمال: تخصيص جناحين كاملين لإندونيسيا واليونان بمعرض البحرين للشوكولاتة المنامة في 19 يوليو / بنا / قالت الرئيس التنفيذي لشركة "بدايات" المنظمة لمعرض البحرين للشوكولاتة والقهوة، السيدة ياسمين جمال، إنه جرى تخصيص جناحين كاملين لكل من دولتي إندونيسيا واليونان في المعرض، مضيفة أنه من المرتقب الإعلان عن أجنحة دولية أخرى في هذا المعرض المقرر إقامته تحت رعاية الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر القادم.



وأوضحت جمال أن الجناح الوطني الإندونيسي في معرض البحرين للشوكولاتة والقهوة يضم 10 شركات اندونيسية متخصصة في قطاع الضيافة، وقالت إن هذه المشاركة الواسعة تأتي في إطار اهتمام المستثمرين الإندونيسيين بقطاع السياحة والفنادق والمطاعم في مملكة البحرين، والذي جاء في مقدمة القطاعات الاقتصادية الأكثر نموا للعام 2017 وبنسبة 9.5% وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية.



وفي السياق ذاته قالت جمال إن الجناح الوطني اليوناني داخل المعرض سيضم مبدئيا أربع شركات يونانية تتسم بالتنوع في الخدمات والمنتجات، وتعكس جانبا واسعا من قطاع الضيافة في اليونان، وأكدت أهمية هذا المشاركة من اليونان في جذب المزيد من المستثمرين الأوربيين لمملكة البحرين عبر اطلاعهم على فرص الاستثمار في قطاع السياحة والفنادق والمطاعم في المملكة.



وأشارت جمال إلى أن شركة "بدايات" تواصل العمل على جذب أجنحة وطنية أخرى من دول عربية وآسيوية وأوربية، وقالت إن وجود شركات دولية إلى جوار بعضها البعض ضمن جناح خاص بها في المعرض، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مجال الضيافة في مكان واحد من جهة، ويسهل على زوار المعرض التعرف على أنشطة وخدمات تلك الشركات من جهة أخرى.



وأكدت أن ذلك يأتي في إطار عمل معرض البحرين للشوكولاتة والقهوة على استقطاب شركات ومستثمرين من دول مختلفة حول العالم، بما يتماشى مع الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع الشراكات الاقتصادية العالمية لمملكة البحرين.



وأوضحت أن الدول التي يجري العمل على استقطاب العارضين منها بشكل أساسي هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإثيوبيا، وليتوانيا، واليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، وباكو، متوقعة أن تشهد المشاركة البحرينية هذا العام زيادة كبيرة أيضا.



وقالت جمال "نعمل على جذب 50 ألف زائر لمعرض البحرين للشوكولاتة والقهوة هذا العام، و150 عارضاً من البحرين والمنطقة والعالم، وذلك بناء على نجاح النسختين الأولى والثانية من هذا المعرض وتمكنهما من جذب 15 و30 ألف زائر على التوالي".



م.ف.ق/ع ع



بنا 1159 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/07/19 - 07 : 03 PM