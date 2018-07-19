"صندوق الزكاة والصدقات" يتلقى تبرعاً من بنك البركة دعماً لمشروع سهم الغارمين (2) المنامة في 19 يوليو / بنا / قال مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد طاهر القطان إن صندوق الزكاة والصدقات وبدعم سخي من الشركات والمؤسسات والأفراد من أهل الخير الداعمين للصندوق، أطلق مؤخراً عدداً من المشاريع التي حقق من خلالها نقلة نوعية في خدماته الاجتماعية والتكافلية، مشيداً بما توليه قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من اهتمام بالغ بمسيرة صندوق الزكاة والصدقات ليحقق أهدافه في خدمة المجتمع و تحقيق الحياة الكريمة لأفراده والارتقاء بهم.



وأضاف القطان: أن صندوق الزكاة والصدقات تلقى مؤخراً تبرعاً مالياً سخياً من بنك البركة وذلك دعماً لمشروع سهم الغارمين (2)، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لهذا الدعم السخيّ من قِبل البنك، والذي ستُفرَّج به الكروب والهموم عن عدد 25 معسرا من الرجال والنساء، ممن صدر في حقهم أحكام بسبب مديونيات مدنية لا تتجاوز الألفي دينار تراكمت عليهم وعجزوا عن سدادها.



وأفاد القطان بأن هذه المبادرة السخية من بنك البركة تعزز مفهوم الشراكة بين المؤسسات بقطاعيها العام والخاص وتترجمها واقعاً ملموساً، وهو ما عهدناه دائما من الداعمين والشركاء للصندوق، متمنياً أن تكون هذه المبادرة الكريمة حافزا لنظرائها من مؤسسات المجتمع للقيام بدورها ضمن إطار المسؤولية المجتمعية.



جدير بالذكر أن صندوق الزكاة والصدقات الجهة الرسمية المعتمدة بمملكة البحرين لتحصيل أموال الزكاة والصدقات وتوزيعها على مستحقيها قد دشن مشروع سهم الغارمين (1) في العام الماضي، حيث تم تسديد ديون 69 من المحكومين في قضايا مالية ممن تجاوزت أعمارهم الستين سنة، وقد صدرت في حقهم أحكام بسبب مديونياتهم التي عجزوا عن سدادها.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1155 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/19 - 05 : 03 PM