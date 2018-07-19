وزير الداخلية يبحث مع مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد زيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الإجراءات وبوابات الرسوم في الجانبين المنامة في 19 يوليو / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم سعادة المهندس فهد بن محمد الداود مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وذلك بحضور معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ومعالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الوزير بسعادة مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مشيدا معاليه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مثمنا الحرص المتبادل من البلدين الشقيقين على تطوير آفاق التعاون المشترك.



وخلال اللقاء، اطلع معالي الوزير على إيجاز حول أهم المشاريع التي تنفذها المؤسسة والتي ستساهم في تحسين وتسريع الحركة خلال السنوات القادمة، ومنها مشروع توسعة وزيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الإجراءات وبوابات الرسوم في الجانبين ومشروع المسار الأخضر للشاحنات في الجانب البحريني.



كما اطلع معالي الوزير على عرض مرئي تضمن الزيادة الكبيرة في حركة النقل والتنقل التي يشهدها الجسر سنويا وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وتضمن الإيجاز استعراض استراتيجية المؤسسة المستقبلية وأن تصبح نموذجا عالميا على المستوى الاقليمي والدولي من خلال زيادة فاعلية الأداء وتطوير الانظمة والاستخدام الامثل للتقنيات الحديثة.



وفي هذا السياق، أشاد معالي الوزير بالجهود الطيبة التي تقوم بها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وعملها المتواصل على رفع مستويات الأداء وتطوير مناطق الاجراءات وبوابات الرسوم، منوها معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمعالجة حالات الازدحام التي قد تحدث على الجسر، كما أشار إلى أهمية الاستخدام الامثل للقوى البشرية وتوظيف التقنيات الحديثة ومن بينها الطاقة الشمسية في تطوير بيئة عمل كافة العاملين على الجسر.



من جهته، أعرب مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية وحرصه على متابعة مشاريع المؤسسة وتقديم الدعم المستمر في إطار العمل على تنفيذ المشاريع التطويرية التي تسعى المؤسسة الى تنفيذها بالتعاون مع الادارات والجهات العاملة في منفذ جسر الملك فهد بما يسهم في تسهيل الاجراءات للمسافرين وانسياب الحركة المرورية.



حضر اللقاء السيد محمد أحمد الجاسم المدير العام المساعد للدراسات، والسيد جمال محمد الياقوت مدير إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.



خ.ب/ع ع



بنا 1146 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/07/19 - 18 : 03 PM