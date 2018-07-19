القائد العام يزور السفارة اليمنية الشقيقة ويقدم واجب العزاء في استشهاد الملحق العسكري اليمني‎ المنامة في 19 يوليو / بنا / قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الخميس بزيارة لسفارة الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى مملكة البحرين لتقديم واجب العزاء في استشهاد العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر الملحق العسكري بالسفارة اليمنية لدى مملكة البحرين.



وأعرب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن خالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن ينزله منازل الشهداء والصديقين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق معاليه لتقديم واجب العزاء سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع، واللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1142 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/07/19 - 16 : 03 PM