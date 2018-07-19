القائد العام يقوم بزيارة تفقدية لعدد من وحدات قوة دفاع البحرين‎ المنامة في 19 يوليو / بنا / تفقد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، عددا من وحدات قوة دفاع البحرين، والتقى بقادة الوحدات وحثهم على ضرورة الإهتمام بكافة مقومات الإرتقاء بالجاهزية القتالية والإدارية وعليهم بذل الجهود المتواصلة لتعزيز وتقوية هذا الشأن العسكري الحيوي، وأن يلقى التدريب والإعداد بمختلف مستوياته الإهتمام الدائم باعتباره أحد ركائز تنمية الجاهزية القتالية والإدارية والباعث للمزيد من الإنجازات والتطور في المجالات العسكرية المختلفة.



وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن تطور قوة دفاع البحرين وتقدمها تم بعون من الله تعالى ومن ثم التوجيهات السديدة لجلالة الملك المفدى والتي نفذتها وتنفذها سواعد المخلصين من أبناء البحرين الذين سيظلون دائماً الجنود الأوفياء لقائد المسيرة المباركة، مضيفاً معاليه أن هؤلاء الرجال يؤدون مهامهم بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف الزمانية والمكانية، وهم على استعداد تام للتعامل مع كل ما يطلب منهم من واجبات ومسؤوليات بكل كفاءة وإتقان.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1137 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/07/19 - 16 : 03 PM