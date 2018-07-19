وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي برئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار المنامة في 19 يوليو / بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، برئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للحوار السيد سهيل غازي القصيبي.



وخلال اللقاء، قدم القصيبي الشكر لوزير العمل والتنمية الاجتماعية على رعايته لمؤتمر الحوار المجتمعي، الذي نظمته المؤسسة البحرينية للحوار مؤخراً، بهدف تعزيز ثقافة الحوار والتسامح وتسهيل تبادل الأفكار بين قطاعات المجتمع انطلاقاً مما يفرضه الشعور بالانتماء إلى هذه الأرض الطيبة والجوامع المشتركة والمصالح العامة وتحقيق التطور والنماء المنشودين.



كما تم بحث عدد من المسائل المتعلقة بسبل ترسيخ مبادئ ثقافة الحوار القائم على الاحترام المتبادل وتقبل الآخر بين مكونات المجتمع الواحد، فضلاً عن استعراض أنشطة الجمعية للمرحلة المقبلة.



وأشاد حميدان بجهود المؤسسة البحرينية للحوار وأهدافها النبيلة الرامية إلى تعزيز الانتماء والوحدة الوطنية، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات من شأنها أن تسهم في ترسيخ الحوار كثقافة وسلوك مجتمعي يضمن استقرار المجتمعات وتقدمها، معبراً عن تقديره للشباب البحريني المنظم والمشارك في المؤتمر نحو نشر ثقافة الحوار المجتمعي.



من جانبه، أعرب القصيبي، عن تقديره لما تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمؤسسة ولكافة المنظمات والجمعيات الأهلية، مشيراً إلى الحوار البناء، الذي تتبناه المؤسسة للمساهمة في معالجة القضايا نحو مجتمع مترابط وإيجابي ونشط.



خ.ب/ع ع



بنا 1123 جمت 19/07/2018





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