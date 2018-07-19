سمو ولي العهد يؤكد على دور قطاع الاتصالات كإحدى المقومات لتعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية المنامة في 19 يوليو / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار شركات الاتصالات العاملة بالمملكة في الاستفادة من فرص النمو لتطوير خدماتها ومنتجاتها بما يعزز هذا القطاع وتنافسيته.



وأكد سموه على دور قطاع الاتصالات كإحدى المقومات الحيوية لتعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية في مملكة البحرين وتقديم خدمات بمعايير متقدمة.

جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية اليوم مع الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) والشيخ علي بن خليفة آل خليفة عضو مجلس الإدارة، حيث أشار سموه إلى أن ما شهده القطاع من استمرار في النمو منذ ما يقارب العقدين قد دعمه تطوير الأطر التنظيمية التي عززت من تنافسية القطاع واستدامة نموه باستيعاب المستجدات في عالم الاتصالات، منوهاً سموه بدور هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات والمواصلات وإسهامهما في مواكبة القطاع للمعايير الدولية في هذا المجال بما يعزز من مردوده التنموي.



وتمنى سموه خلال اللقاء النجاح والتوفيق للشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة والشيخ علي بن خليفة آل خليفة في مهامهما بمجلس إدارة الشركة.



من جانبه، رفع رئيس مجلس ادارة شركة بتلكو الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دعم سموه لقطاع الاتصالات في المملكة واهتمامه الكبير بتعزيز أدائه بالشكل الذي يتواكب مع ما يشهده من تطور سريع .







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1102 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/07/19 - 17 : 03 PM