على هامش مشاركة البحرين في المنتدى السياسي في نيويورك ... الوزير المطوع يجتمع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية‎ نيويورك في 19 يوليو / بنا / اجتمع السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أمس الأربعاء مع السيد ليو زنمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وبحضور السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وذلك على هامش تقديم مملكة البحرين التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك.





وخلال اللقاء، أعرب وزير شؤون مجلس الوزراء عن جزيل الشكر للدعم الذي قدمته الأمم المتحدة لمملكة البحرين خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي، وبصفة خاصة زيارة وفد إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مشيداً بجهود السيد ليو زنمين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.



وأعرب عن اعتزاز المملكة بتعاونها المتميز مع الأمم المتحدة في كل ما من شأنه دعم جهود المملكة على صعيد التنمية المستدامة.



وقال إن مشاركة البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس وتقديمها لتقريرها الطوعي الأول أسهم في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته البحرين في تنفيذ التزامات التنمية المستدامة 2030.



وأشاد المطوع بالدور الهام للمنتدى السياسي رفيع المستوى في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. وجدد التأكيد على التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا الصدد في مجال التعليم والصحة والسكن والبنية التحتية.



وأشار المطوع إلى أن مملكة البحرين نظمت خلال الأسبوع الحالي عدداً من الفعاليات بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومجموعة من الدول تمحورت حول الإسكان والعمل، والتي أسهمت في تبادل الخبرات والتجارب في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة.



ونوه إلى أن وفد مملكة البحرين اجتمع أيضا مع المسؤولين في إدارة التنمية المستدامة، حيث جرى بحث التعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ووجه المطوع خلال الاجتماع الدعوة إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية لزيارة مملكة البحرين من أجل مزيد من التنسيق بين الجانبين في كل ما يدعم جهود المملكة على صعيد التنمية المستدامة، والتعرف على ما حققته البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من على أرض الواقع.



من جانبه، أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بما توليه مملكة البحرين من اهتمام وحرص على تعزيز التعاون الدولي مع الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة في مجال التنمية المستدامة.



كما أشاد بما تضمنه تقرير البحرين الطوعي الأول من بيانات أظهرت مدى التقدم الذي أحرزته في هذا المجال، مؤكداً استعداد المجلس لتقديم كل المساعدة والخبرات لمملكة البحرين في كل ما من شأنه تحقيق المزيد من التقدم في تلبية أهداف التنمية.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1029 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/07/19 - 00 : 02 PM