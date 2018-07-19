مجلس التعاون الخليجي وجمهورية زامبيا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي لوساكا في 19 يوليو / بنا / اجتمع الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون السياسية والمفاوضات، مع وزيرة الدولة لشؤون التجارة والصناعة في جمهورية زامبيا، السيدة كايولا سيام، اليوم لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع منظمة كوميسا التي تتخذ من لوساكا مقراً لها.



وأكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات أن تعزيز العلاقات مع منظمة كوميسا وأعضائها هو أحد منطلقات خطة التحرك الخليجي لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وفقاً للاتفاقية التي سبق التوقيع عليها مع المنظمة لهذا الغرض، وبما يعود بالنفع على دول المجلس وعلى المواطن وقطاع الأعمال الخليجي من خلال النفاذ إلى الأسواق الأجنبية وتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار.



وتم خلال الاجتماع الذي عُقد في لوساكا على هامش القمة (20) لمنظمة الكوميسا مناقشة الفرص الاستثمارية في جمهورية زامبيا وسبل تعزيز علاقات القطاع الخاص الخليجي مع نظرائه في زامبيا وبقية الدول الأعضاء في منظمة كوميسا.



ووجهت وزيرة الدولة الدعوة للمستثمرين الخليجيين للاستثمار في جمهورية زامبيا، واقترحت عقد مؤتمر استثماري في زامبيا خلال عام 2018م يشارك فيه ممثلون عن قطاع الأعمال لدى الجانبين، والجهات الحكومية، ومجلس التعاون ومنظمة الكوميسا، مؤكدة أن زامبيا هي احدى اسرع الدول نمواً في المنظمة، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في الزراعة والمعادن والسياحة وتطوير البنى التحتية.





م.ف.ق/خ.س



بنا 1025 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/07/19 - 50 : 01 PM