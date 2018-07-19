قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه جازان الرياض في 19 يوليو / بنا / كشف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة العاشرة وخمسين دقيقة رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من مدينة صعدة اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية.





وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن الصاروخ أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.



وأكد المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.





م.ا.ب/خ.س



بنا 1024 جمت 19/07/2018







عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/19 - 49 : 01 PM