الخارجية الفلسطينية : إسرائيل تعلن رسميا أنها دولة "أبرتهايد" عقب المصادقة على "قانون القومية" رام الله في 19 يوليو / بنا / قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية فجر اليوم، على ما يُسمى بـ "قانون القومية" هي أبشع عملية تطاول واستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.



واكدت الوزارة في بيان نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية ان إقرار هذا القانون العنصري، نصّب اسرائيل في قمة الدول الظلامية، وأسقط وللأبد الادعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال كونها "الدولة الديمقراطية الوحيدة" في الشرق الأوسط.



واضافت بالقول: "أعادت إسرائيل التأكيد من خلال هذا القانون أن الصهيونية تساوي العنصرية رغم قيام الأمم المتحدة بإلغائه".



وأشارت إلى أن هذا القانون يعتبر امتدادا لما يُسمى بـ"قانون العودة" الذي أقر عام 1950، والذي أغلق الباب أمام عودة المُهجرين الفلسطينيين الى أرض وطنهم، وشرع الأبواب أمام تهجير يهود العالم الى دولة الاحتلال.

كما اكدت ان ما يُسمى بـ"قانون القومية" العنصري، يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها، الرفض القاطع للتعاطي مع أية جهود تبذل لحل الصراع سياسيا على أساس مبدأ حل الدولتين، وحالة الإنكار العلنية للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين.





خ.س



بنا 1009 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/07/19 - 15 : 01 PM