مركز الملك سلمان يقدم مساعدات صحية للاجئين اليمنيين في أبخ بجيبوتي جيبوتي في 19 يوليو / بنا / تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي، تقديم خدماتها الطبية للاجئين اليمنيين، وقد بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج والمراجعين خلال شهري "مايو" و"يونيو" 1380 مراجعا في مختلف التخصصات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان الحالات التي جرى استقبالها في العيادات تراوحت بين تخصصات الأمراض الباطنية، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة العامة، والمسالك البولية، والأمراض المتوطنة، والجلدية والحساسية، وأمراض العيون، والأسنان، والأمراض النفسية، والنساء والولادة، والنزلات المعوية والشعبية للأطفال.



واضافت الوكالة ان عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، وهي أحد البرامج التي يقدمها المركز لليمنيين اللاجئين في جيبوتي .









م.ف.ق/خ.س



بنا 0845 جمت 19/07/2018





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