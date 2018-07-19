كمبوديا تجلي آلاف السكان في 5 أقاليم جراء الامطار والفيضانات بنوم بنه في 19 يوليو/ بنا / بدأت السلطات في كمبوديا بإجلاء آلاف المواطنين جراء الامطار والفيضانات التي تسببت بإغلاق الطرق العامة في البلاد.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والارصاد الجوية، ماو هاك انه من المتوقع انحسار مياه الفيضانات في نهر ميكونج خلال اليومين إلى الثلاثة المقبلة .



وأفادت صحيفة "خمير تايمز" بأن مستويات المياه المرتفعة هذا الأسبوع دفعت السلطات لإنقاذ المئات من سائقي السيارات الذين علقوا في الطرق.



وقالت وزارة الموارد المائية إن الأمطار الغزيرة سوف تضرب المناطق الساحلية والأراضي المرتفعة والمناطق الجبلية على طول الحدود بين كمبوديا وفيتنام ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل.









و.ش/خ.س



بنا 0725 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/07/19 - 38 : 10 AM