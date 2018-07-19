الجيش اليمني قاب قوسين من عبس وسط حالة انهيار للميليشيا الانقلابية حجة في 19 يوليو / بنا / أكد الجيش اليمني ان مديرية عبس لم يعد يفصلها عن مواقعه في خيران سوى سبعة كيلومترات تقريبا، وقريبا ستصلها قواته، وسيتم تطهيرها من الميليشيا الى الابد.



واكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة العميد ركن يحيى صلاح، لدى حديثه لوزير الاعلام معمر الارياني والفريق الإعلامي خلال زيارته لخيران ان ميليشيا الحوثي الانقلابية تعيش حالة من الانهيارات المتواصلة، خاصة في جبهة خيران بعد سيطرة الجيش على مدينة وميناء ميدي وأن الجيش يواصل تكبيد من تبقى من هذه العناصر الانقلابية في خيران بمحافظة حجة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.



واطلع الوزير في جبهة خيران القريبة من مديرية عبس على مستجدات الأوضاع العسكرية، بعد زيارته أمس الى جبهة الملاحيظ بمحافظة صعدة .



ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن وزير الاعلام قوله : " ان التحالف يساند بالعتاد والرجال ، تقاتلون في مترس واحد مع اشقائكم في دول التحالف لقد اختلطت الدماء الزكية للدفاع عن اليمن التي ستظل عربية مهما حاولت أدوات ايران ان تفصل اليمن من جسدها العربي".



وقد زار الارياني والفريق الصحفي مدينة ميدي واطلعوا على حجم الدمار الكبير الذي طال المدينة وخطط إعادة الاعمار الذي من المتوقع ان تبدأ قريبا بتمويل من المملكة السعودية .





خ.س



بنا 0611 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/19 - 21 : 09 AM