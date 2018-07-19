اللجنة التنسيقية للتعليم العالي وقطاع الصناعة تبحث التعاون في البحث العلمي المنامة في 19 يوليو / بنا / عقدت اللجنة التنسـيقية لقطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال اجتماعها الدوري في مقر الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، بحضور الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبد الغني الشويخ، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، ونائب الرئيس التنفيذي بشركة فيفا الأستاذ محمد آل خشيل، ومستشار تطوير الاعمال بفندق كراون بلازا الأستاذ إبراهيم الكوهجي، ومدير برنامج الدراسات الدولية والجغرافيا السياسية بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الدكتور عمر العبيدلي، ومستشار التأمين واعادة التأمين الأستاذة فتوح الزياني، ومدير إدارة الموارد البشرية بشركة البحرين الوطنية القابضة الأستاذة سامية صالح، ومدير العلاقات والشؤون الحكومية بصندوق العمل (تمكين) الأستاذ محمود مجبل.



وخلال الاجتماع، تم استعراض عمل اللجنة التنسيقية وإنجازاتها المتمثلة بتشكيل فرق عمل متخصصة في مجالات البحث العلمي والقطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات والاتصال وقطاع الصحة، وتنفيذ سلسلة ورش المعرفة التشاركية، وعقد ملتقيات وطنية مختصة في مجال الإبداع والابتكار والمهارات والتوظيف، والمسح الوطني لمهارات سوق العمل، والبرنامج الوطني للتدريب الميداني، كما نوقشت آليات تطوير التعاون بين قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال في المجالات التي تصب في تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى مناقشة تفعيل التعاون البحثي بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الصناعة والاعمال، من خلال آلية متابعة التنسيق بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة في مجال البحث العلمي.



من جانبه، أكد الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي أهمية موضوع مهارات التوظيف وتخريج طلبة ذوي مهارات عالية من خلال تطبيق برنامج التدريب الميداني في مؤسسات التعليم العالي، ليتسنى لهم الاطلاع على الجانب العملي والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وتطبيق برنامج ريادة الأعمال وإدخاله ضمن المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية والتي بدأت بتطبيقه بعضاً من هذه المؤسسات.



وفي ختام الاجتماع، اتفق أعضاء اللجنة على جملة من التوصيات تتعلق بمناقشة المواضيع ذات الصلة والتي من أبرزها تنظيم الملتقى الوطني الخامس بين التعليم العالي وقطاع الصناعة والأعمال.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0548 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/19 - 55 : 08 AM