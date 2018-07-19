واشنطن ترفض الإفراج بكفالة عن روسية متهمة بالتجسس واشنطن في 19 يوليو/ بنا / رفضت السلطات الأمريكية الإفراج بكفالة عن مواطنه روسية تم اعتقالها بتهمة التجسس في الولايات المتحدة.

ودفعت ماريا بوتينا ببراءتها من جميع التهم الموجهة إليها في أول مثول لها أمام المحكمة، وحكم عليها بالحبس على ذمة المحاكمة.



وتشمل التهم الموجهة إليها "التآمر للعمل كعميل لروسيا الاتحادية داخل الولايات المتحدة" خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وأصدر ممثلو الادعاء وثيقة تقضي برفض الإفراج عن بوتينا مقابل كفالة لأنها من المحتمل أن تغادر البلاد، وأشارت الوثيقة إلى وجود مؤشرات على أنها كانت تتأهب لمغادرة البلاد قبل اعتقالها.



وقال محاميها روبرت دريسكول للصحفيين خارج مبنى المحكمة في واشنطن إنها لا تنوي الهرب وإنها كانت على علم منذ أشهر بأنها تخضع لمراقبة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي).

ويقول ممثلو الادعاء في الوثيقة إن بوتينا، الموجودة في الولايات المتحدة بتأشيرة طالبة، عملت "مع مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الروسية".









و.ش



بنا 0513 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/07/19 - 19 : 08 AM