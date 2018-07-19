ترامب يدعو أردوغان إلى إطلاق سراح قس أمريكي محتجز في تركيا واشنطن في 19 يوليو/ بنا / دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى إطلاق سراح قس أمريكي، بعد أن قررت السلطات في أنقرة تمديد حسبه بتهمة الإرهاب والتجسس.



ونشر ترامب تغريدة على حسابه بموقع تويتر قال فيها: "من العار تماما ألا تفرج تركيا عن القس الأمريكي المحترم أندرو برونسون"، وفق ما اوردت وكالة الانباء الالمانية.



وتابع ترامب: "لقد تم احتجازه رهينة لوقت طويل يجب على أردوغان أن يفعل شيئاً لإطلاق سراح هذا الزوج المسيحي والأب الرائع إنه لم يرتكب أي خطأ، أسرته في حاجة إليه!".

يذكر أن محكمة تركية قضت بتمديد سجن برونسون بعد أن رفضت طلب محاميه بالإفراج عنه.



ويواجه برونسون اتهامات بوجود صلة بينه وحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وحركة الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب عام 2016.







و.ش



بنا 0509 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/19 - 17 : 08 AM