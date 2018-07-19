"الكنيست" يصادق على قانون يعتبر اسرائيل "الدولة القومية للشعب اليهودي" القدس المحتلة في 19 يوليو/ بنا / صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم على "قانون أساس القومية"، الذي ينص على ان اسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، فقد تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي".



من جهته قال رئيس المعارضة المنتهية ولايته، يتسحاك هرتسوغ، إن "التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها"، مضيفا أنه "يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر".

واعتبر رئيس الكنيست، إدلشطاين، المصادقة على القانون حدثا "تاريخيا"، بادعاء أنه "يضمن كون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، والنشيد الوطني والعلم والحق بالاستيطان سيكون مضمونا لأجيال".



وكان الكنيست قد ناقش مئات التحفظات على بنود القانون، الذي تم التصويت عليه بأغلبية 62 عضوا، مقابلة معارضة 55 عضوا.

وقام نواب القائمة المشتركة بتمزيقه، وإلقائه صوب رئيس الحكومة، وعندها طلب رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، إخراجهم من القاعة.







و.ش



بنا 0503 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/19 - 09 : 08 AM