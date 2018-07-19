مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 19 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



/مرسوم ملكي بتعيين محمد بن احمد وكيلا لزراعة.

/وزير الخارجية: العلاقات مع بريطانيا تعزز أمن المنطقة.

/وزير المالية: أوضاع المتقاعدين الحاليين لن تمس.

/وزيرة الصحة تطمئن على مستوى توفير الأدوية في مخازن الوزارة.

/وزير الشباب يترأس اجتماع مجلس أمناء جائزة دوق أدنبرا العالمية.

/الوزير المطوع: مملكة البحرين تشهد نموا تصاعديا يواكب متطلبات المستقبل.

/"الصحة" تتسلم 430 نوعا من الدواء.

/الكويت تستثمر في شركات بحرينية لدعم الاقتصاد.

/حميدان والفضالة .. اول سيدتين ترأسان امانة العاصمة وبلدية الشمالية.

/"الاسكان:" تسلم مفاتيح مشروع اللوزي الى المستفيدين.

/البحرين تطرح مناقصة لشراء 25 الف طن قمح.

/البحرين السادسة عربيا و 72 عالميا في مؤشر الابتكار.

/وفد طبي تايلاندي يشيد بالإمكانيات الطبية لمستشفى الملك حمد.

/«شؤون القرآن» تفتتح 4 حلقات قرآنية في البسيتين وقلالي وسماهيج.

/البوليتكنك تعلن أسماء المقبولين للعام الأكاديمي 2018-2019م اليوم.

/«الأعلى للمرأة» يثمّن عاليًا المرسوم الملكي بتعيين مديرتين في «الشمالية» و«أمانة العاصمة».

/البحرين والسعودية يتبادلان التهنئة على التميز في تـقـديم تقـريريهـمـا الـطـوعـيين أمـام الـمـنتـدى الـسـيـاســي الـرفـيع الـمـستوى.

/الرئيــــس الرومانـي يتسلــــم أوراق اعتمــاد السفير عبدالله عبداللطيف.

/وفاة طفل كل 10 دقائق في اليمن منذ انقلاب الحوثيين.

/استقبال بالورود والأعلام لأول رحلة جوية من إثيوبيا إلى إريتريا منذ 20 عاما.

/تقرير للبنك الدولي يكشف انهيار الاقتصاد الإيراني في ظل حكم الملالي.

/جنرال بالحرس الثوري الإيراني ينتقد التهديد بإغلاق مضيق هرمز.

/أطراف عراقية تتهم إيران بتأجيج الشارع الشيعي لحرمان العبادي من ولاية ثانية.

/ طهران تتحدى واشنطن وتنشئ مصنعا نوويا.

/بدء التحضيرات لإجلاء سكان بلدتي الفوعة وكفريا في سوريا.

/ترامب يشيد بـ«نجاح» قمته مع بوتين رغم عاصفة الاستهجان في واشنطن.





و.ش



بنا 0448 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/19 - 55 : 07 AM