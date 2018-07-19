مطالعات الصحف في البحرين

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2018/07/19 - 55 : 07 AM
المنامة في 19 يوليو / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/مرسوم ملكي بتعيين محمد بن احمد وكيلا لزراعة.
/وزير الخارجية: العلاقات مع بريطانيا تعزز أمن المنطقة.
/وزير المالية: أوضاع المتقاعدين الحاليين لن تمس.
/وزيرة الصحة تطمئن على مستوى توفير الأدوية في مخازن الوزارة.
/وزير الشباب يترأس اجتماع مجلس أمناء جائزة دوق أدنبرا العالمية.
/الوزير المطوع: مملكة البحرين تشهد نموا تصاعديا يواكب متطلبات المستقبل.
/"الصحة" تتسلم 430 نوعا من الدواء.
/الكويت تستثمر في شركات بحرينية لدعم الاقتصاد.
/حميدان والفضالة .. اول سيدتين ترأسان امانة العاصمة وبلدية الشمالية.
/"الاسكان:" تسلم مفاتيح مشروع اللوزي الى المستفيدين.
/البحرين تطرح مناقصة لشراء 25 الف طن قمح.
/البحرين السادسة عربيا و 72 عالميا في مؤشر الابتكار.
/وفد طبي تايلاندي يشيد بالإمكانيات الطبية لمستشفى الملك حمد.
/«شؤون القرآن» تفتتح 4 حلقات قرآنية في البسيتين وقلالي وسماهيج.
/البوليتكنك تعلن أسماء المقبولين للعام الأكاديمي 2018-2019م اليوم.
/«الأعلى للمرأة» يثمّن عاليًا المرسوم الملكي بتعيين مديرتين في «الشمالية» و«أمانة العاصمة».
/البحرين والسعودية يتبادلان التهنئة على التميز في تـقـديم تقـريريهـمـا الـطـوعـيين أمـام الـمـنتـدى الـسـيـاســي الـرفـيع الـمـستوى.
/الرئيــــس الرومانـي يتسلــــم أوراق اعتمــاد السفير عبدالله عبداللطيف.
/وفاة طفل كل 10 دقائق في اليمن منذ انقلاب الحوثيين.
/استقبال بالورود والأعلام لأول رحلة جوية من إثيوبيا إلى إريتريا منذ 20 عاما.
/تقرير للبنك الدولي يكشف انهيار الاقتصاد الإيراني في ظل حكم الملالي.
/جنرال بالحرس الثوري الإيراني ينتقد التهديد بإغلاق مضيق هرمز.
/أطراف عراقية تتهم إيران بتأجيج الشارع الشيعي لحرمان العبادي من ولاية ثانية.
/ طهران تتحدى واشنطن وتنشئ مصنعا نوويا.
/بدء التحضيرات لإجلاء سكان بلدتي الفوعة وكفريا في سوريا.
/ترامب يشيد بـ«نجاح» قمته مع بوتين رغم عاصفة الاستهجان في واشنطن.
و.ش
بنا 0448 جمت 19/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/19 - 55 : 07 AM