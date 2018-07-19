الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب ورطب نسبيا خلال الليل

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2018/07/19 - 36 : 07 AM
المنامة في 19 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون حارا مع بعض السحب، ورطب نسبيا خلال الليل.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها غربية إلى شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 15%
ن.ع/و.ش
بنا 0429 جمت 19/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/19 - 36 : 07 AM