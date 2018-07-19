الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب ورطب نسبيا خلال الليل المنامة في 19 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الإرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الخميس في مملكة البحرين سيكون حارا مع بعض السحب، ورطب نسبيا خلال الليل.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها غربية إلى شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 15%





ن.ع/و.ش



بنا 0429 جمت 19/07/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/07/19 - 36 : 07 AM