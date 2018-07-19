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الإتحاد الأوروبي يعتزم تعيين الدبلوماسية الهولندية سوزانا تيرسال كمبعوث جديد له في الشرق الأوسط
2018/07/18 - 53 : 11 PM
بروكسل في 18 يوليو / بنا / يعتزم الإتحاد الأوروبي تعيين الدبلوماسية الهولندية سوزانا تيرسال كمبعوث جديد له في منطقة الشرق الأوسط.


وقررت اللجنة السياسية والأمنية لدول الاتحاد الأوروبي التي تضم السفراء الدائمين للدول الأعضاء في بروكسل تعيين سوزانا تيرسال في هذا المنصب خلفًا للإيطالي فرناندو جنتيليني.

وسيتم تمرير القرار الي المجلس الأوروبي للمصادقة عليه قبل أن تشغل الدبلوماسية الهولندية مهام منصبها الجديد رسميا.




م.ح.

بنا 2033 جمت 18/07/2018


عدد القراءات : 15         اخر تحديث : 2018/07/19 - 23 : 12 AM
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